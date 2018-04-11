Планшет Chuwi Hi 9 Air получил АКБ на 8000 мАч

Стало известно, что планшет Chuwi Hi 9 Air выйдет 19 апреля. Аппарат получил 10,1-дюймовый экран с разрешением 2560 *1600 пикселей. В основе устройства ляжет 10-ядерная однокристальная система MediaTek Helio X20, 4 Гбайт оперативная память и 64 Гбайт встроенная флеш-память. Емкость аккумулятора равна 8000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo. Предусмотрены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, тыльная 13-Мп (с LED-вспышкой) и фронтальная 5-Мп камеры, поддержка GPS и ГЛОНАСС, порт Micro-USB с OTG-совместимостью и 3,5-мм аудиогнездо. Приобрести планшет Chuwi Hi 9 Air можно за 240 долларов.