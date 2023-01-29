Планшет Chuwi HiPad X Pro оценен в $150

Китайская компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов моделью HiPad X Pro, одной из главных особенностей которой стала масса 500 граммов и толщина корпуса всего 7 мм. Новинку также оснастили 10,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и яркостью до 360 кд/кв.м, предустановленной операционной системой Android 12, 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, четырьмя динамиками и батареей ёмкостью 7000 мАч. Цена планшета составляет 150 долларов.