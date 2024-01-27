Планшет Doogee R20 работает при минус 40 градусах

Компания Doogee представила защищенный планшет Doogee R20, который может похвастаться работоспособностью в диапазоне температур от минус 40 до 70 °C.

Новинка также характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 10,36-дюймовым экраном с разрешением 2К, аккумулятором ёмкостью 21600 мАч, интерфейсом USB-C, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, 50-Мп тыльной и 13-Мп селфи-камерами, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 13.
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