Планшет Doogee T30 Max появился в продаже

Компания Doogee дала старт продажам планшета Doogee T30 Max, который был представлен на недавней выставке MWC 2024. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 4К и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 10800 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом LTE и предустановленной операционной системой Android 14. Цена планшета со скидкой составляет 295 долларов.