Планшет Google Pixel Tablet оценен в 680 евро

Компания Google представила первый за долгое время планшет Pixel Tablet, который появится в продаже 20 июня по цене в 680 евро за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 800 евро за 8/256 ГБ памяти. Новинку оснастили фирменной платформой Tensor G2, процессором безопасности Titan M, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, комплектной док-станцией (зарядка и дополнительный динамик), 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, дактилоскопом в кнопке включения, тремя микрофонами, четырьмя динамиками, интерфейсом USB 3.2 Type-C, поддержкой UWB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, размерами 258:169:8,1 мм и массой 493 г.

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