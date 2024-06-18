Планшет HMD Slate Tab 5G получит 8 ГБ ОЗУ

В сети появились первые качественные изображения и подробные характеристики планшета HMD Slate Tab 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 10,6-дюймовым экраном IPS с разрешением 2000:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 9250 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, модемом для сотовых сетей пятого поколения, поддержкой стилуса и чехла-клавиатуры.