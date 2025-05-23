Планшет HONOR Pad 10 оценен в 400 евро

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 10, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 c тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 720. Новинку также оснастили 12,1-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 35-Вт быстрой проводной зарядки, основной и фронтальной камерами разрешением по 8 Мп каждая, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Honor MagicOS 9.0, корпусом толщиной 6,29 мм и массой 525 граммов, а также серой и голубой расцветками. Цена планшета составляет 400 евро.