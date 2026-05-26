Планшет HONOR Pad 20 оценили в 280 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Pad 20, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 732.

Новинку также оснастили 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000:1872 точки, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 120 Гц, покрытием цветовой палитры DCI-P3, яркостью 700 нит в режиме HDR и фирменной технологией Full Color Paper-like Display для имитации текстуры бумаги, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, шестью динамиками, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, предустановленной прошивкой MagicOS 10 на основе ОС Android 16, а также корпусом толщиной 6,29 мм и массой 525 граммов. Цена базовой конфигурации с 6/128 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составила 280 долларов.
