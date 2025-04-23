Планшет HONOR Pad GT оценили в 265 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью HONOR Pad GT, которая основана на мощном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition с тактовой частотой 3,35 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP6.

Новинка также получила 11,5-дюймовый экран с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и яркостью 500 нит, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, восемью динамиками, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, поддержкой стилуса Magic Pen, металлическим корпусом толщиной 6,12 мм, износостойким покрытием и системой охлаждения с теплоотводящей площадью 22000 мм². На дебютном китайском рынке планшет обойдется в 265, 305, 350 и 390 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
Планшет OPPO Pad 4 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OPPO Pad 4 Pr…
Глобальную версию планшета Xiaomi Pad 7 Pro оценили в 500 ев…
Компания Xiaomi представила глобальную версию планшета Xiaomi Pad 7 Pro, который был выпущен в Китае еще …
Новый iPad Air оценили в 80 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на представленный пару дней назад планшет iPad Air (2…
Представлен планшет Alldocube iPlay 60 OLED…
Компания Alldocube объявила о выпуске планшета iPlay 60 OLED, который получил 10,5-дюймовый экран Super A…
Samsung представила планшет Tab S10 FE…
Сегодня компания Samsung официально представила планшеты Tab S10 FE и Tab S10 FE Plus — новые модели в св…
Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro 13,2…
Компания HUAWEI представила флагманский планшет MatePad Pro 13,2", который оценен в 100 и 110 тысяч рубле…
Представлен планшет Cubot Tab 70 на чипе Unisoc T616…
Компания Cubot пополнила ассортимент планшетов моделью Cubot Tab 70, которая получила 10,95-дюймовый IPS-…
Планшет Lenovo Yoga Tab Plus появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт международным продажам планшета, который был представлен в начале года. Новинк…
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5SПланшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S
Планшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5GПланшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5G
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor