Планшет HONOR Pad GT оценили в 265 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью HONOR Pad GT, которая основана на мощном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition с тактовой частотой 3,35 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP6.

Новинка также получила 11,5-дюймовый экран с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и яркостью 500 нит, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, восемью динамиками, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой MagicOS 9.0, поддержкой стилуса Magic Pen, металлическим корпусом толщиной 6,12 мм, износостойким покрытием и системой охлаждения с теплоотводящей площадью 22000 мм². На дебютном китайском рынке планшет обойдется в 265, 305, 350 и 390 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.