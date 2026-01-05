Планшет HONOR Tablet 10 Pro оценили в 355 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Tablet 10 Pro, которая базируется на восьмиядерной однокристальной системе MediaTek Dimensity 8350 Ultimate Edition с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MP6.

Новинка также получила 11,5-дюймовый LCD-экран с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой до 144 Гц и типичной яркостью 500 нит, тыльную камеру на 13 Мп с автофокусом, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 10100 мАч, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержку 66-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также металлический корпус толщиной 6,1 мм и массой 475 граммов. Обычная версия оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 355, а Soft Light Edition – в 385 долларов. Стилус Magic Pencil 4s обойдется в 55 долларов.