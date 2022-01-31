Планшет HP 11 с поворотной камерой появился в продаже

Компания HD выпустила в продажу планшет HP 11, который был представлен еще в сентябре прошлого года. Новинка оценена в 500 долларов за версию без клавиатуры и 600 долларов за комплект с клавиатурой.

Напомним, что планшет характеризуется предустановленной ОС Windows 11 Home, 11-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 точек, яркостью до 400 кд/м2, 100% охватом цветового пространства sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, поворотной камерой разрешением 13 Мп, 4-ядерным чипом Intel Pentium Silver N6000 с частотой от 1,1 до 3,3 ГГц и графическим адаптером Intel UHD Graphics, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-2133, накопителем M.2 PCIe NVMe вместимостью 128 ГБ, поддержкой Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5, сканером отпечатков пальцев, разъемом USB Type-C, слотом для карт microSD, тремя динамиками и батареей ёмкостью 32,2 Втч.