Планшет HTC A101 получил сдвоенную камеру

Компания HTC пополнила ассортимент планшетов моделью A101, которая оценена в 360 долларов. Новинку также оснастили операционной системой Android 11, 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, восьмиядерной платформой Unisoc T618 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali G52 MP2, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 16 Мп и 2 Мп, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц) 802.11a/b/g/n/ac, приёмником GPS/ГЛОНАСС, опцией с модемом 4G/LTE, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 241,5:160,3:8,4 мм и массой 530 граммов.