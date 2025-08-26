Планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 оценили в 22000 рублей

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу планшет MatePad 11,5 2025, который стоит 22 тысячи рублей за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2456:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, версией с комфортным для глаз экраном PaperMatte, восьмиядерной платформой Kirin T82B, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, тыльной камерой на 13 Мп с автофокусом, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом массой 515 граммов и толщиной 6,1 мм, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, четырьмя динамиками с технологией HUAWEI Histen 9.0 и двумя микрофонами.

Представлен планшет HONOR Tablet GT2 Pro…
Компания HONOR объявила о выходе недорогого планшета Tablet GT2 Pro, который основан на 4-нанометровой од…
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro оценили в 460 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Pad 7S Pro, который получил 12,5-дюймовый LCD-дисплей с разре…
Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT показали на фото …
Компания Lenovo опубликовала фотографии планшета Xiaoxin AI Tablet Pro GT, официальный релиз которого ожи…
Планшет OnePlus Pad mini получит топовый процессор…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном планшете компании OnePlus…
Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT получит процессор Snapd…
Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о планшете Xiaoxin AI Tablet Pro GT, …
Xiaomi раскрыла параметры планшета Redmi K Pad…
Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей о компактном планшете Redmi K Pad, официальная презент…
Планшет OnePlus Pad Lite показали на рендерах …
Профильный ресурс 91Mobiles опубликовал первые изображения доступного планшета OnePlus Pad Lite, который …
Redmi представила геймерский компактный планшет K Pad…
Сегодня компания Redmi официально представила K Pad — свой первый компактный планшет, ориентированный на …
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor