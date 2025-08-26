Планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 оценили в 22000 рублей

Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу планшет MatePad 11,5 2025, который стоит 22 тысячи рублей за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2456:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, версией с комфортным для глаз экраном PaperMatte, восьмиядерной платформой Kirin T82B, предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.3, тыльной камерой на 13 Мп с автофокусом, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом массой 515 граммов и толщиной 6,1 мм, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, четырьмя динамиками с технологией HUAWEI Histen 9.0 и двумя микрофонами.