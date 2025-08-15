Планшет HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 оценили в 305 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad 11.5 S (2025), которая среди прочего получила 11,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и версией с экраном Soft Light для защиты глаз. Новинка также характеризуется обновлённой системой охлаждения, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, 13-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, четырьмя динамиками с технологией Histen 9.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, портом USB-C (USB 3.1 Gen 1), поддержкой фирменной технологии Star Flash для сопряжения стилуса и клавиатуры с минимальной задержкой, корпусом толщиной 6,1 мм и массой 515 граммов, а также предустановленной операционной системой HarmonyOS 5.0. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 305 долларов за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

