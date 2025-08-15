Планшет HUAWEI MatePad Air 2025 оценен в 415 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air 2025, которая выйдет в обычной версии и Soft Light Edition. Последняя отличается ультрапрозрачным дисплеем Cloud Clear Soft Light с технологией высокоточного нанотравления для снижения засветки, повышения чёткости и устранения размытия.

Новинка также характеризуется 12-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и сертификацией HDR Vivid, металлическим корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов, приложением Huawei Notes с поддержкой ИИ-функции, распознавание рукописных формул, интеллектуальное решение задач, новым стилусом M-Pencil Pro со смарт-кнопкой Hongmeng Star Ring для быстрого вызова ИИ, шестью динамиками с технологией Huawei Sound, батареей ёмкостью 10100 мАч, адаптерами Wi-Fi 7 и NearLink, 50-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, а также предустановленной ОС HarmonyOS 5.0. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 415 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.