Планшет HUAWEI MatePad Mini появился в продаже

Компания HUAWEI выпустила в продажу компактный планшет MatePad Mini, который был представлен неделю назад. Новинка стоит на дебютном китайском рынке эквивалент 560, 630 и 700 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/512 ГБ (экран с мягким светом) ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что планшет получил корпус толщиной от 5,1 до 5,6 мм и массой от 255 до 266 граммов в зависимости от версии, 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1800 нит и толщиной рамок 2,99 мм, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, поддержку спутниковой связи для двусторонней передачи сообщений, поддержку фирменной связи Lingxi, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку стилуса Huawei M-Pencil Pro и операционную систему HarmonyOS 5.1.
