Планшет HUAWEI MatePad Mini представят в сентябре

Компания HUAWEI объявила, что уже 4 сентября в Китае будет представлен компактный и производительный планшет MatePad Mini. Судя по тизеру, аппарат сможет похвастаться тонким корпусом. Напомним, что пару недель назад был выпущен планшет HUAWEI MatePad Air 2025 с металлическим корпусом толщиной 5,9 мм, 12-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2800:1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2 и сертификацией HDR Vivid, распознаванием рукописных формул, новым стилусом M-Pencil Pro со смарт-кнопкой Hongmeng Star Ring для быстрого вызова ИИ, шестью динамиками, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, модулями Wi-Fi 7 и NearLink, 50-Мп основной и 8-Мп селфи камерами, а также фирменной операционной системой HarmonyOS 5.0.