Планшет HUAWEI MatePad Pro (2026) появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам флагманского планшета MatePad Pro (2026), который был представлен чуть больше недели назад. Новинка оценена в эквивалент 845 долларов за базовую версию на 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что планшет получил фирменный процессор Kirin T93 или Kirin T93A в зависимости от варианта, 12-дюймовый дисплей OLED с разрешением 3036:1952 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и версией с матовым экраном Soft Light, операционную систему HarmonyOS 6.1 «из коробки», металлический корпус толщиной 4,7 мм и массой 439 граммов, аккумулятор ёмкостью 10400 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 40 Вт, основную камеру разрешением 50 Мп, четыре динамика, поддержку Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), технологию NearLink (StarFlash), интерфейс USB Type-C и сканер отпечатков пальцев.