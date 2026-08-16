Планшет HUAWEI MatePad Pro (2026) появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам флагманского планшета MatePad Pro (2026), который был представлен чуть больше недели назад. Новинка оценена в эквивалент 845 долларов за базовую версию на 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что планшет получил фирменный процессор Kirin T93 или Kirin T93A в зависимости от варианта, 12-дюймовый дисплей OLED с разрешением 3036:1952 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и версией с матовым экраном Soft Light, операционную систему HarmonyOS 6.1 «из коробки», металлический корпус толщиной 4,7 мм и массой 439 граммов, аккумулятор ёмкостью 10400 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 40 Вт, основную камеру разрешением 50 Мп, четыре динамика, поддержку Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), технологию NearLink (StarFlash), интерфейс USB Type-C и сканер отпечатков пальцев.
Планшет HONOR Pad X9 Max оценили в 470 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X9 Max, которая базируется на 6-нанометровой п…
Huawei выпустила конкурента iPad Air…
Компания Huawei представила обновлённую версию планшета MatePad Air 2026 — новинка стала преемником прош…
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы …
Героем сегодняшнего обзора будет 12-дюймовый планшет TECNO MegaPad Pro с ярким дисплеем, в тонком металли…
Планшет Infinix XPAD 30 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о планшете Infinix XPAD 30 Pro, который еще не бы…
Официально: планшет Motorola Moto Pad 70 готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что 8 августа в Индии будет представлен планшет Moto Pad 70. Производитель по…
Представлен планшет POCO Pad C1…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью POCO Pad C1, которая базируется на 6-нанометровой…
Компактный планшет iQOO Pad засветился в сети …
В базе данных китайского сертификационного ведомства SRRC обнаружилось упоминание еще не представленного …
Vivo Pad 6 Pro признан самым мощным планшетом по версии AnTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых мощных планшетов под управлением операционной с…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor