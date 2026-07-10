Планшет Infinix XPAD 30 Pro засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о планшете Infinix XPAD 30 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о наличии экрана с разрешением 1600:2560 точек и плотностью 360 PPI, однокристальной системы MediaTek MT6789 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 с тактовой частотой 1068 МГц (это Helio G99 или Helio G100), 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16.

Напомним, в феврале был выпущен планшет XPAD 30E с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio G80, 11-дюймовым дисплеем IPS LCD с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 440 нит и сертификацией TUV Blue Light, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и модемом с поддержкой сотовых сетей 4G LTE.