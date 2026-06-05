Vivo Pad 6 Pro признан самым мощным планшетом по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых мощных планшетов под управлением операционной системы Android. Возглавил список Vivo Pad 6 Pro на базе топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он набрал 4132697 баллов. Второе место занял iQOO Pad 6 Pro на той же платформе и с результатом 4081031 балл. Замыкает тройку сильнейших игровая модель Lenovo Legion Y700 Gen 5 с 4073338 баллами. Также в десятку вошли модели OPPO Pad 5 Pro и OnePlus Pad 3 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), HONOR MagicPad 3 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), REDMI KPad 2 (MediaTek Dimensity 9500), H3C MegaBook (Intel Ultra 5 228V), OPPO Pad 4 Pro и OnePlus Pad 2 Pro (Snapdragon 8 Elite).

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