Планшет Hanvon AI получил экран E Ink

Китайская компания Hanvon пополнила ассортимент планшетов моделью Hanvon AI, которая ориентирована на образовательный сегмент. Новинка характеризуется 10,3-дюймовым E Ink-экраном, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, временем автономной работы до двух недель, корпусом толщиной 6,8 мм, массой 390 граммов, поддержкой стилуса, двумя микрофонами, динамиками и специальным программным обеспечением. Планшет не только распознает рукописный ввод, но еще исправляет в нем ошибки и конвертирует написанное в текстовый формат. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.