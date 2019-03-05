Планшет Honor Tab 5 стоит 145 долларов

Стоит отметить, что в последнее время на рынке выходит очень мало планшетов, так как многие компании просто решили, что конкурировать с Apple или мелкими китайскими компаниями нет смысла. И это действительно так, ведь победить яблочного гиганта на рынке флагманских планшетов невозможно, а китайские компании выдают продукцию с очень низкой стоимостью и тем самым захватывают средний сегмент и бюджетный рынок. Но, некоторые бренды еще пытаются соревноваться. Яркий тому пример — Honor Tab 5. Этот планшет вышел только вчера, а уже завоевал популярность в сети и пользователи интересуются устройством. За базовую версию планшета просят всего 145 долларов и это идеальный вариант для тех, кто хочет с планшета читать информацию или играть.