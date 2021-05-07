Планшет Honor Tab X7 представлен официально

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Honor Tab X7, которая получила 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280:800 точек. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek MT8768T с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, одинарной основной камерой разрешением 5 Мп, селфи-камерой на 2 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч с автономностью до 10 часов в режиме просмотра видео и предустановленной фирменной надстройкой Magic UI 4.0. Вариант только с Wi-Fi обойдется в 140 долларов, а версия с модемом LTE будет стоить 185 долларов. Когда планшет появится в международной продаже, пока не сообщается.