Планшет Huawei MateBook Pro позирует на первых живых фотографиях

Авторитетный инсайдер @AndroidSaint поделился первыми живыми фотографиями планшета Huawei MateBook Pro, который был анонсирован сегодня.

Устройство характеризуется 10,8- дюймовым дисплеем с тонкими рамками, однокристальной системой Kirin 990, проводной зарядкой мощностью 40 Вт, быстрой беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной зарядкой (7,5 Вт), аккумулятором на 7250 мАч и операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.

Также присутствуют дополнения в виде клавиатуры и стилуса M-Pencil, который весит 14 г и имеет задержку всего в 20 мс, шесть установок для управления жестами и 10 часов работы от 1 часа зарядки.