Планшет Huawei MatePad 11,5"S оценили в 36 тысяч рублей

Компания Huawei дала старт приему российских предзаказов на планшет MatePad 11,5"S, который был представлен на международном рынке в прошлом месяце. Новинка доступна в версии PaperMatte по акционной цене в 36 тысяч рублей. Вариант со съемной клавиатурой в комплекте обойдется в 45 тысяч рублей.

Планшет характеризуется 11,5-дюймовым ЖК-экраном с антибликовым матовым стеклом, разрешением 2800:1840 точек и динамической частотой обновления от 30 до 144 Гц, поддержкой стилуса, фирменным приложением для рисования GoPaint (аналог Procreate на iPad), цельнометаллическим корпусом толщиной 6,2 мм, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, неназванным 8-ядерным процессором, четырьмя стереодинамиками, поддержкой магнитной клавиатуры и разъемом USB-C (USB 3.0).
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