Планшет характеризуется 11,5-дюймовым ЖК-экраном с антибликовым матовым стеклом, разрешением 2800:1840 точек и динамической частотой обновления от 30 до 144 Гц, поддержкой стилуса, фирменным приложением для рисования GoPaint (аналог Procreate на iPad), цельнометаллическим корпусом толщиной 6,2 мм, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, неназванным 8-ядерным процессором, четырьмя стереодинамиками, поддержкой магнитной клавиатуры и разъемом USB-C (USB 3.0).