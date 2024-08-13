Планшет Huawei MatePad Air 2024 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MatePad Air 2024, который был представлен всего неделю назад. За новинку просят 420, 460, 505 и 560 долларов в конфигурацию с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/256 ГБ (дисплей Soft Light Edition) и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 12-дюймовым экраном с разрешением 2,8K, динамической частотой обновления 30–144 Гц, соотношением сторон 3:2 и максимальной яркостью 1000 нит, версией Soft Light Edition со антибликовым покрытием и защитой глаз, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой Kirin, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а также корпусом массой 555 грамм и толщиной 5,9 мм.