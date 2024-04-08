Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 вышел в новой версии

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу новый вариант планшета MatePad Pro 13.2, который был представлен осенью прошлого года. Новая версия может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти и поддержкой SIM-карт. Её цена составляет 1100 долларов. Конфигурация доступна только в черной расцветке.

Напомним, что планшет также оснащается 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1920 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц, точностью цветопередачи ΔE<1, пиковой яркостью 1000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin 9000s, аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт, фронтальной камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, а также двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука.
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