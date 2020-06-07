Планшет Huawei MatePad Pro почти лишен американских деталей

Ни для кого не секрет, что из-за санкций компании Huawei пришлось свести к минимуму количество американских комплектующих в своих устройствах. Сегодня стало известно, что всего 2% от всех комплектующих в планшете MatePad Pro имеют американское происхождение. В недавнем Huawei Mate 30 5G на долю США приходится и вовсе 1.5% деталей. Кстати, цена всех комплектующих в планшете составила почти 270 долларов, при том что его базовая версия оценена в 550 евро.

Напомним, что планшет оснащается процессором Kirin 990, 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 540 кд/м2, контрастностью 1500:1, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, обратной зарядкой на 7,5 Вт, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, акустикой Harman Kardon, чехлом-клавиатурой, модулем NFC и стилусом M-Pencil.
Комментарии и отзывы Huawei MatePad Pro
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