Планшет Huawei MatePad Pro получит АКБ на 7250 мАч и зарядку на 40 Вт

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился новой порцией подробностей о планшете Huawei MatePad Pro, который будет представлен уже сегодня. Итак, аппарат получит топовый восьмиядерный чипсет Kirin 990, звуковую систему Harman/Kardon, батарею ёмкостью 7250 мАч, поддержку быстрой зарядки на 40 Вт, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в базовой версии, которая обойдется в 525 долларов. Помимо неё будут доступны варианты с 6/256 и 8/512 ГБ памяти по цене 570 и 780 долларов, соответственно. Старшая версия получит поддержку сотовых сетей пятого поколения.