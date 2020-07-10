Планшет Huawei MatePad T10 и T10s получат SoC Kirin 710A

Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о планшетах MatePad T10 и MatePad T10s, которые еще не были представлены официально. Устройства получат 9,7 и 10,1-дюймовые дисплеи с разрешением 1280:800 и 1920:1200 пикселей, восьмиядерный чипсет Kirin 710A с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 2 Мп, основную камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. В качестве операционной системы будет использоваться Android 10. Цена и дата начала будут объявлены позже.