Планшет Huawei MediaPad M6 обновили до EMUI 11

Компания Huawei выпустила стабильную версию фирменной прошивки EMUI 11 для российских пользователей планшета MediaPad M6, который вышел еще в 2019 году. Из нововведений отметим улучшенный многооконный режим с плавающей панелью управления, обновленную функцию «Мультискрин», новые элементы анимации и прочие улучшения.

Напомним, что MediaPad M6 характеризуется 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, аккумулятором на 7500 мАч, фирменным чипсетом Kirin 980, версиями на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти microSD, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, опциональным модемом 4G, а также четырьмя динамиками Harman Kardon.