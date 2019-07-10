Планшет Huawei MediaPad M6 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу старшая версию планшета Huawei MediaPad M6, которая имеет дисплей с диагональю 10,8-дюйма с разрешением 2560:1600 точек. Младшая модель с 8,4-дюймовым экраном доступна для предзаказа, а в продаже она появится 20 июля. Напомним, что новинки оснащаются аккумуляторами на 6100 мАч и 7500 мАч, топовым фирменным чипсетом Kirin 980, версиями на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти microSD, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, опциональным модемом 4G, а также четырьмя динамиками Harman Kardon.