Планшет Huawei Mediapad M5 Lite получил два динамика Harman Kardon

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью Huawei Mediapad M5 Lite, которая получила восьмидюймовый дисплей с разрешением Full HD. Новинку также оснастили четырьмя микрофонами для работы системы искусственного интеллекта, двумя громкими динамиками Harman Kardon, металлическим корпусом металлическим, фирменным чипсетом Kirin 710 с поддержкой функции GPU Turbo 2.0, аккумуляторами на 5100 мАч, 13 Мп основной и 5 МП фронтальной камерами. Версия без поддержки сотовых сетей с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 179 долларов. Вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти с поддержкой сотовых сетей обойдется в 238 долларов.