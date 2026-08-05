Представлен планшет HUAWEI MatePad Pro (2026)

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro (2026), которая базируется на фирменной однокристальной системе Kirin T93 или Kirin T93A в зависимости от версии. Новинку также оснастили 12-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3036:1952 точки, кадровой частотой до 144 Гц и версией с матовым экраном Soft Light, предустановленной фирменной ОС HarmonyOS 6.1, металлическим корпусом толщиной 4,7 мм и массой 439 граммов, батареей ёмкостью 10400 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камерой разрешением 50 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), технологией NearLink (StarFlash), портом USB Type-C и дактилоскопическим сенсором. Цена на планшет на дебютном китайском рынке стартует с 845 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

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