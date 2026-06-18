Планшет Acer A511 оценили 110 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью A511, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8320. Новинка также получила 10,95-дюймовый экран IPS LCD с разрешением 1920:1200 точек и частотой обновления изображения 60 Гц, 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, батарею ёмкостью 6000 мАч, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 450 граммов. Цена планшета на дебютном китайском рынке составила эквивалент 110 долларов.