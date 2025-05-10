Планшет Infinix XPAD GT показали на рендере

В сети появилось качественное изображение планшета Infinix XPAD GT, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат будет оснащен все еще довольно производительным 5-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, экраном с кадровой частотой 144 Гц, восемью динамиками, батареей ёмкостью 10000 мАч и голосовым помощником Folax с функциями ИИ.

Напомним, что в прошлом году был выпущен планшет Infinix Xpad, который получил 11-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1920:1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, чипсет Mediatek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 8-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, четыре динамика и металлический корпус.