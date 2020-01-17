Планшет Lenovo Chromebook 10e получил защищенный корпус

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Chromebook 10e на основе операционной системы Chromes OS. Новинка характеризуется повышенной прочностью благодаря соответствию стандарту MIL-STD-810G, прочным защитным стеклом для дисплея Dragontrail Pro, подсоединяемой клавиатурой с защитой от случайно пролитой жидкости, 10,1-дюймовым экраном, поддержкой пера, 8-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, восьмиядерным процессором Mediatek Helio P60T, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором, который с автономностью до 10 часов. Планшет выйдет в марте по цене в 270 долларов.