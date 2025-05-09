Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 оценили в 455 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700 Gen 4, которая основана на топовой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинку также оснастили оперативной памятью LPDDR5X Ultra с пропускной способностью 9600 МТ/с, быстрой флеш-памятью UFS 4.1, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3040:1904 точек, кадровой частотой 165 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, яркостью 600 нит и 12-битной глубиной цвета, системой охлаждения с крупной охлаждающей камерой, батареей ёмкостью 7600 мАч, слотом для карты памяти microSD (TF) вместимостью до 2 ТБ, а также корпусом толщиной 6,99 мм и массой 340 грамм. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 455 и 525 долларов за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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