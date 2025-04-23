Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 получит флагманский процессор

Компания Lenovo объявила о скором выходе игрового планшета Legion Y700 Gen 4, раскрыв заодно его основные характеристики. Итак, аппарат оснастят топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 830 и модемом 5G, медной системой охлаждения с испарительной камерой на 12 тысяч мм², 8,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, корпусом шириной 128,5 мм, высотой 207,58 мм и массой 340 граммов, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 68-Вт проводной быстрой зарядки и двумя линейными двигателями по оси X.

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