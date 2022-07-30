Планшет Lenovo Legion Y700 получил версию с электрохромной панелью

Устройство также характеризуется 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI P3, 3,5-мм аудиогнездом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой ZUI 13, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами. Новая версия выйдет в продажу 2 августа в двух расцветках по цене от 490 долларов.