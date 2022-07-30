Планшет Lenovo Legion Y700 получил версию с электрохромной панелью

Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700, которая может похвастаться электрохромной задней стеклянной панелью. По словам производителя, перед нами первый планшет, который меняет цвет задней панели.

Устройство также характеризуется 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI P3, 3,5-мм аудиогнездом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой ZUI 13, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами. Новая версия выйдет в продажу 2 августа в двух расцветках по цене от 490 долларов.