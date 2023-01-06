Планшет Lenovo Tab Extreme оценен в 1300 евро

Компания Lenovo показала на выставке CES 2023 топовый планшет Tab Extreme, который появится в продаже в июне по цене в 1300 евро. Новинка характеризуется производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000:1876 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 кд/кв.м, предустановленной ОС Android 13, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, интерфейсами USB 2.0 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-C, дактилоскопом, батареей ёмкостью 12300 мАч, сдвоенными камерами по 13 Мп и 5 Мп, 8 динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos и 4 микрофонами, толщиной 5,85 мм, массой 740 г, клавиатурой Extreme Keyboard и фирменным стилусом с распознаванием 4096 степеней нажатия.

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