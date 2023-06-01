Планшет Lenovo Tab Extreme появился в продаже

Компания Lenovo дала старт глобальным продажам планшета Tab Extreme, который был представлен еще в начале этого года. Новинку уже можно приобрести в Великобритании и США за 1000 фунтов стерлингов и 950 долларов соответственно. В комплект поставки входит чехол Folio и стилус Lenovo Pen 3 с распознаванием 4096 степеней нажатия.

Напомним, что планшет оснащается мощной платформой MediaTek Dimensity 9000, 14,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3000:1876 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, разъемами USB 2.0 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-C, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 12300 мАч, сдвоенными камерами по 13 Мп и 5 Мп, 8 динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos и 4 микрофонами, корпусом толщиной 5,85 мм и массой 740 граммов.

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