Планшет Lenovo Tab M10 5G оценен в $305

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M10 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 305 долларов. Новинка характеризуется 10,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 619, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 7700 мАч, стереодинамики, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной операционной системой Android 13.