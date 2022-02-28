Планшет Lenovo Tab M10 Plus получил поддержку стилуса

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов третьим поколением модели Tab M10 Plus. Новинка оснащается неназванным восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, операционной системой Android 12 «из коробки, 10,61-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 точек, поддержкой активного стилуса Lenovo Precision Pen 2 с распознаванием 4096 уровней силы нажатия и автономностью до 200 часов, корпусом толщиной 7,45-мм, аккумуляторной батареей ёмкостью 7700 мАч со временем автономной работы до часов в режиме воспроизведения видео. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Lenovo Tab M10 Plus
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