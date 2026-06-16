Планшет Lenovo Tab Plus Gen 2 с акустикой JBL оценили в 420 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab Plus Gen 2, главной особенностью которой стала акустика JBL с девятью динамиками на тыльной панели. Она может похвастаться поддержкой технологии объёмного звучания Dolby Atmos и круглой подставкой для горизонтального и вертикального расположения.

Новинка также характеризуется 12,1-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 2560:1500 точек, кадровой частотой 120 Гц, а также поддержкой HDR10 и Dolby Vision, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 8 ГБ, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также предустановленной ОС Android 16. Цена планшета в Европе составила 430 и 480 евро соответственно.

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