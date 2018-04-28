Планшет Lenovo Tablet 10 построен на CPU Intel Gemini Lake

Компания Lenovo поделилась характеристиками планшета Tablet 10, который был представлен еще в начале этого года. Итак, новинку оснастили процессорами Intel семейства Gemini Lake (модели Celeron N4000 и Celeron N4100), 10,1 дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей или 1920:1200 пикселей, 4 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, и 5 Мп, портами USB-C 3.1, USB 3.1 и HDMI, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 39 Втч. В качестве опции предусмотрен модуль NFC, стилус, клавиатура и модем сотовой связи. Работает планшет под управлением Windows 10.