Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT готов к выходу

Компания Lenovo объявила, что уже в ближайшее время будет представлен планшет Xiaoxin AI Tablet Pro GT. Это будет легкое и компактное устройство флагманского уровня с акцентом на возможности искусственного интеллекта. Также планшет предложит высокую производительность и сдвоенную основную камеру.

Напомним, что в конце апреля был выпущен планшет Xiaoxin Tablet 11 2025 с 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и корпусом толщиной 7,15 мм.