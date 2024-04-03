Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition оценили в $195

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition, которая ближайшее время появится в китайской продаже по цене в 195 долларов. Новинка оснащается неназванным 8-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 12,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей и наноразмерной гравировкой AG для заботы о глазах пользователей, фронтальной камерой на 8 Мп с функцией распознавания лиц Face Unlock, основной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 10200 мАч, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6.