Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 выйдет 2 ноября

Компания Lenovo объявила о том, что официальная презентация планшета Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 состоится 2 ноября. Ранее стало известно, что устройство получит 12,6-дюймовый AMOLED-экран Samsung E4 с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, поддержкой HDR10+, DC Dimming и сертификацией TÜV Rheinland EyeSafe, корпус из металлического сплава массой 568 граммов, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 5 Мп, подсоединяемую посредством магнита клавиатуру, поддержку стилуса, четыре динамика JBL и поддержку Dolby Atmos, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, боковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB-C, батарею ёмкостью 10200 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт и предустановленную оболочку ZUI 13 на основе Android 11. Ориентировочная цена планшета составляет 465 долларов.