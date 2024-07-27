Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 оценили в $300

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025, которая вышла в двух вариантах. Первый получил 12,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,9K и кадровой частотой 144 Гц. Второй отличается «бумажным» экраном с мягким, более комфортным для зрения светом.

Новинку также оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, металлическим корпусом, акустической системой JBL на четыре динамика, поддержкой стилуса, магнитной клавиатуры и подставки. Планшет оценен в 260, 275 и 315 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти. Специальная версия стоит 300 и 330 долларов за версии с 8/128 и 8/256 ГБ.